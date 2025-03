شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إجازة طلاب ومنسوبي التعليم في جدة ومكة والطائف بسبب الفورمولا والان نبدء بالتفاصيل

أقرت وزارة التعليم إجازة إضافية لطلاب وطالبات ومنسوبي تعليم مدن جدة، مكة، الطائف، يومي ( 20- 21 أبريل 2025م)، وذلك إسهامًا في إنجاح الفعالية الدولية (Formula One) التي تستضيفها مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة.

