268 شهادة مهنية احترافية

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية، 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال، ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل. ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي، 13.065 مواطنًا ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4 مليون ريال.

ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وإيجاد فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال. ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفًا.