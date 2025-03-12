شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن المنشآت يشدد على تيسير حركة الزوار والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد قائد قوات أمن المنشآت المكلف اللواء المهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، المواقع الميدانية ومحطات قطار الحرمين الشريفين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار الجهود المستمرة للمملكة لأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان لعام 1446هـ.ونقل قائد القوات، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي القوات بمناسبة شهر رمضان المبارك.واطلع على سير العمل والإجراءات الأمنية المتخذة في هذه المواقع، مؤكدًا أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة، وتيسير حركة الزوار والمعتمرين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومطمئنة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.