شكرا لقرائتكم خبر عن بأفضل الخدمات البلدية.. اكتمال استعدادات شهر رمضان في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة العاصمة المقدسة جميع استعدادتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام من خلال توفير أفضل الخدمات البلدية لأهالي وزوار العاصمة المقدسة وبما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل.

وتشمل أعمال الأمانة جميع الخدمات البلدية، مثل النظافة العامة والتخلص منها ومكافحة الآفات العامة، ومتابعة المحال التجارية والمحال التي لها علاقة بالصحة العامة والكشف على المواد الغذائية المعروضة للبيع للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي. صيانة المرافق البلدية كما تتضمن تشغيل وصيانة ونظافة المرافق البلدية وتجهيز البنية التحتية وشبكات الطرق والأنفاق والجسور وشبكات الإنارة ومواقف السيارات ودورات المياه العامة والحدائق العامة والمسطحات الخضراء وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمال المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية.

واعتمدت الخطة على تكثيف مختلف الأعمال خاصة في المناطق المزدحمة التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل مثل المنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، بهدف تحقيق أرقى معايير مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية والمياه، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، وجميع خدمات الإصحاح البيئي إلى جانب متابعة تشغيل وصيانة شبكات الإنارة والطرق والأنفاق والمرافق البلدية الأخرى.