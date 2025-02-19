شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (35) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من إحباط تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.