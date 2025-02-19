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شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (35) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من إحباط تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من إحباط تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.