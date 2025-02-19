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جازان.. إحباط تهريب 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

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واس - جيزان 0 تبليغ

  • جازان.. إحباط تهريب 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر 1/2
  • جازان.. إحباط تهريب 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر 2/2

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الدمام - شريف احمد - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (35) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من إحباط تهريب (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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