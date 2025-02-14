شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

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الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، من إحباط تهريب (44) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (18) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail: [email protected] ) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.