شكرا لمتابعة خبر عن محامية سعودية تحصل على جائزة المرأة في الملكية الفكرية بدبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصلت المحامية السعودية غادة العيدي على جائزة المرأة في الملكية الفكرية والتي تنظمها دبي سنوياً.

وتعتبر غادة العيدي واحدة من أبرز الشخصيات القانونية في المملكة، حيث برزت بفضل خبرتها الواسعة والتزامها بتقديم خدمات قانونية احترافية، متماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتركز العيدي في رؤيتها القانونية على تعزيز بيئة قانونية قوية في المملكة ة من خلال الابتكار القانوني والالتزام بالمعايير المهنية العالمية.