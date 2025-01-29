اخبار السعوديه

محامية سعودية تحصل على جائزة المرأة في الملكية الفكرية بدبي

0 نشر
0 تبليغ

محامية سعودية تحصل على جائزة المرأة في الملكية الفكرية بدبي

شكرا لمتابعة خبر عن محامية سعودية تحصل على جائزة المرأة في الملكية الفكرية بدبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصلت المحامية غادة العيدي على جائزة المرأة في الملكية الفكرية والتي تنظمها دبي سنوياً.

وتعتبر غادة العيدي واحدة من أبرز الشخصيات القانونية في المملكة، حيث برزت بفضل خبرتها الواسعة والتزامها بتقديم خدمات قانونية احترافية، متماشية مع رؤية المملكة 2030.

وتركز العيدي في رؤيتها القانونية على تعزيز بيئة قانونية قوية في المملكة ة من خلال الابتكار القانوني والالتزام بالمعايير المهنية العالمية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا