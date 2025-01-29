شكرا لمتابعة خبر عن شاي من سعف النخيل منتج مبتكر من مخلفات النخيل في الأحساء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق خبير صناعات التمور التحويلية سعود القصيبي شايًا مصنوعًا من سعف النخيل الأخضر في الأحساء، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وأوضح القصيبي خلال حديثه عبر قناة «العربية السعودية»، أن العديد من الدراسات أجريت على استخدام سعف النخيل الأخضر كمنتج غذائي، حيث أثبتت النتائج أن أفضل طريقة للاستفادة منه تكون عن طريق تحويله إلى بودرة يمكن استخدامها في العديد من المنتجات الغذائية مثل الشاي الأخضر.

ويتميز هذا الشاي بخصائص صحية متميزة، كاحتوائه على مضادات أكسدة تحارب الأمراض وتقوي المناعة، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، كما أنه خالي من الكافيين.

وأكد القصيبي أن منتجه يحتوي على مادة خضارية تتأثر بأشعة الشمس، ولذلك عملوا على معالجته بطريقة خاصة تحافظ على قيمته الغذائية، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب براءة اختراع للمنتج الجديد،

وفيما يتعلق بمراحل تصنيع بودرة سعف النخيل، أكد أن العملية تبدأ بنزع الأوراق وغسلها جيدًا، ثم تعقيمها وتجفيفها، ليتم بعدها طحنها باستخدام أجهزة متخصصة مستوردة من الخارج، وأخيرًا يتم تصفيتها باستخدام الفلاتر للتأكد من خلوها من الشوائب.

ويأمل القصيبي أن يغزو منتجه الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الهدف ليس مقتصرًا على المقاهي السعودية فقط، بل يتطلع إلى نشره عالميًا.