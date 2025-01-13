وارتفع منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة جازان، شملت محافظة الدرب ومركز الشقيق، واستنفرت معها البلديات لنزح المياه من الشوارع التابعة لها، فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم تجاوزها أثناء جريانها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
كما هطلت أمطار غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط والحرجة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والفرشة ومحايل وبلّسمر وتنومة. وشملت الأمطار كذلك مراكز بلّحمر والواديين والحيمة وتندحة، إضافة إلى عقبتي ضلع وشعار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
واستقبلت سدود منطقة الباحة أكثر من 28452 ألف متر مكعب من مياه السيول نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على معظم محافظات ومدن المنطقة.
وأوضحت المؤسسة العامة للري، أن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الباحة حاليًا تتميز بغزارة معدل الهاطل المطري، حيث شملت السيول سد الملد، وسد الضحيان، وسد ضرك.
مواقع ماطرة
* جازان
- جزر فرسان
- بيش
- الدرب
- صبيا
- أبو عريش
- ضمد
- الحرث
- الداير
- العارضة
- أحد المسارحة
- العيدابي
- فيفا
- هروب
* الباحة
- القرى
- المندق
- بلجرشي
- العقيق
- بني حسن
- المخواة
- قلوة
- غامد الزناد
* عسير
- أبها
- خميس مشيط
- الحرجة
- ظهران الجنوب
- أحد رفيدة
- الفرشة
- محايل
- بلّسمر
- تنومة
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة تغرق شوارع 6 مناطق والدفاع المدني: التزموا بالتعليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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