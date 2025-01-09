انت الان تتابع العقود الآجلة لخام برنت تستقر عند 76.17 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2025, 7:46 صباحاً

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد الخسارة التي تَعَرضت لها أمس؛ إثر بيانات أظهرت ضَعف الطلب الأمريكي على الوقود، فضلًا عن استمرار قوة الدولار. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس عند 76.17 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد انخفاضها بأكثر من 1% يوم أمس. واستقرت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير عند 73.33 دولارًا للبرميل، وسبَق أن لامست 72.84 دولارًا للبرميل أثناء تعاملات اليوم.

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