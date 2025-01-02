شكرا لمتابعة خبر عن نجاح علاج أول حالة دوالي الساقين بتقنية المايكروويف في مستشفى نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكن فريق متخصص في الأشعة التداخلية بمستشفى نجران العام الجديد بتجمع نجران الصحي، من علاج مريضة في العقد الخامس من العمر، تعاني من توسع دوالي الساقين بحجم 2 سم، عبر استخدام تقنية المايكروويف المتقدمة، وذلك في إنجازٍ طبي بعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأوضح التجمع أن الحالة كانت معقدة نتيجة كبر حجم الدوالي، مما يجعل نسبة نجاح التدخلات التقليدية منخفضة لهذا النوع من الحالات، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قرر استخدام تقنية المايكروويف مع التخدير الموضعي، التي حققت نجاحًا في علاج الحالة، وأثبتت كفاءتها العالية بنتائج صحية مميزة، حيث غادرت المريضة المستشفى بصحة جيدة.

يذكر أن تجمع نجران الصحي يقدم الإجراءات الطبية النوعية الحديثة محليًا وعالميًا للأشعة التداخلية سعيًا لتعزيز تجربة المستفيدين.