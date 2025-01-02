شكرا لمتابعة خبر عن موجة البرد تصل إلى ذروتها هذه الليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبراء الطقس، أنه متوقع أن تصل موجة البرد إلى ذروتها هذه الليلة وصباح غد الجمعة، وكذلك ليلة وصباح السبت ٤ رجب ١٤٤٦.

وأشارت إلى أن تجمد الماء وتشكل الصقيع وارد جدا، وذلك في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، ونواحي الصمان والدهناء ومحافظات الزلفي، المجمعة، الغاط.

وذكرت أنه محتمل أن يتم تسجيل درجات أقل من الصفر خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق البرية والريفية (خارج المدن).