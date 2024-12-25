شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأمن في المملكة.. قفزات هائلة تحقق مستهدفات رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

قطاع الأمن بالمملكة

الدمام - شريف احمد - دأبت المملكة منذ تأسيسها على تحقيق الأمن، وكرست جهودها وإمكاناتها البشرية والتقنية لأمن وسلامة المجتمع ورخائه وازدهاره حتى العهد الزاخر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.وشهد قطاع الأمن بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قفزات هائلة على جميع الأصعدة، لينعم مواطنو ومقيمو وزوار المملكة بالأمن والأمان والاستقرار وجودة الحياة في جميع المناطق والمدن والمحافظات.وأسهمت جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث حققت وزارة الداخلية مستهدفاتها لعام 2023 في مؤشري "معدل حالات القتل المتعمد" و"مستوى الثقة في الخدمات الأمنية"، واللذين تجاوزا مستهدفاتهما النهائية لعام 2030، في إنجاز مميز تفتخر به الوزارة، والذي أسفر عنه تعزيز وعي المجتمع، ورفع التصور الشامل لمستوى الأمن، ورفع مستوى الثقة في الخدمات الأمنية.

وعملت وزارة الداخلية على تنفيذ عدة مبادرات ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، تشمل التجهيزات الأمنية وتطوير منصة أمن ومراكز الشرط الرائدة، والتي تسخر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات لخدمة العمل الأمني الميداني، وسرعة الاستجابة للبلاغات الأمنية، وتكثيف الحملات الإعلامية والاتصالية للوزارة وقطاعاتها الأمنية، ما نتج عنه انخفاض مستوى الجريمة في المملكة وتعزيز وعي المجتمع وتنمية مفهوم التصور الشامل للأمن وتأصيل الخدمات الأمنية المتقدمة.

رؤية السعودية 2030

ويأتي إعلان الوزارة عن تحقيق مستهدفاتها لعام 2030 في عام 2023، مؤكدًا جاهزية وزارة الداخلية العالية، لتعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، ضمن جهود الأجهزة الأمنية واحترافيتها في حفظ أمن الوطن، وتعزيز جودة الحياة ومواكبتها للتحولات الإقليمية والعالمية، والإسهام في دعم إنجازات المملكة التنموية.