تحسين المشهد الحضري بالشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ أعمال تأهيل وأنسنة نوافذ الشوارع (الممرات بين المنازل)، داخل الأحياء السكنية بمدينة الظهران، التي ستتم على مراحل وبشكل عصري متكامل، لخلق شكل فريد يضفي عمقًا بصريًا، للحد من التشوهات البصرية، وتحسين المنظر العام.

وأكدت الأمانة على اختيار مواد مستدامة لتقليل التأثير السلبي على البيئة، وتعزيز جودة الحياة، للإسهام في تحسين وتجميل الأحياء، وإضافة العديد من الوسائل الآمنة والمريحة للسكان، وتوفير أماكن للجلوس مظللة ومريحة للاستفادة من الأجواء الخارجية، وابتكار إضاءات تسهم في تعزيز جمال المساحات الخارجية، وزراعة المسطحات الخضراء، واختيار النباتات المناسبة، وإضافة العناصر المائية مثل النوافير.

وأوضحت الأمانة أنها تهدف من تأهيل وأنسنة النوافذ داخل الأحياء السكنية إلى مواكبة التطور الحضاري والعمراني بالظهران، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمدينة حديثة متكاملة الخدمات، في إطار إستراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للجميع، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان، فيما تواصل العمل على المشاريع التنموية والخدمات في محافظة النعيرية، التي تضمنت أعمال الكشط والسفلتة بطريق الملك عبدالعزيز، ضمن أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، وأعمال إنشاء حديقة نموذجية بحي العزيزية، واستكمال أعمال تركيب أعمدة الإنارة التجميلية وألعاب الأطفال والممشى الصحي والمسطحات الخضراء بالحديقة، ومشروع الممشى الرياضي والصحي بحي الخليج بطول 700 متر، وأعمال إنشاء المسطحات الخضراء والممشى النموذجي بالمدخل الشرقي وتطوير مثلثات جسر المدخل الشمالي للمحافظة.