شكرا لمتابعة خبر عن الجليد يغطي الأشجار في طبرجل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة طبرجل في منطقة الجوف شمال المملكة، انخفاض كبير في درجات الحرارة؛ مما أدى إلى تجمد المياة على الأشجار وتحولها إلى ثلوج في ساعات الصباح الباكر.

وانتشرت الثلوج على الأشجار والأسطح في طبرجل، وسط تدني درجات الحرارة ووصولها إلى درجة التجميد.

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.