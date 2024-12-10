شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تفاصيل اجتماع لجنة التعاون العسكري السعودي البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية