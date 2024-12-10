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شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. تفاصيل اجتماع لجنة التعاون العسكري السعودي البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية في الرياض، اليوم، اجتماعها الرابع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاجتماع، عدد من كبار الضباط من الجانبين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التعاون العسكري السعودي البريطانيعقب ذلك، وقَّع رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان الدفاع البريطاني على محضر الاجتماع.
وحضر الاجتماع، عدد من كبار الضباط من الجانبين.