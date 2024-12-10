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الرياض.. تفاصيل اجتماع لجنة التعاون العسكري السعودي البريطاني

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة التعاون العسكري الثنائية البريطانية في الرياض، اليوم، اجتماعها الرابع برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اجتماع لجنة التعاون العسكري السعودي البريطاني - إكس وزارة الدفاع

التعاون العسكري السعودي البريطاني

عقب ذلك، وقَّع رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس أركان الدفاع البريطاني على محضر الاجتماع.
اجتماع لجنة التعاون العسكري السعودي البريطاني - إكس وزارة الدفاع

وحضر الاجتماع، عدد من كبار الضباط من الجانبين.
اجتماع لجنة التعاون العسكري السعودي البريطاني - إكس وزارة الدفاع
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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