شكرا لمتابعة خبر عن رئيس مكتبة جرير: عائلتنا تمنح 500 ألف ريال لكل خريج من أبنائها لتحقيق أحلامهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محمد العقيل، رئيس مجلس إدارة مكتبة جرير، عن نهج فريد تتبعه العائلة لدعم أبنائها بعد التخرج.

وأوضح العقيل عبر بودكاست عقيل أن العائلة تمنح كل خريج مبلغ 500 ألف ريال عند التخرج، مع حرية التصرف الكاملة في كيفية استخدام هذا المبلغ.

وقال العقيل: “نقول للخريج خذ الـ500 ألف ريال وافعل بها ما شئت، إذا أردت استثمارها فهذا خيارك، وإذا أردت إنفاقها على الترفيه أو أي أمر آخر فهذا يعود إليك”.

هذا النهج يعكس ثقة العائلة في أبنائها وإيمانها بقدرتهم على اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مستقل، سواء لاستخدام المبلغ كبداية لتحقيق أحلامهم الاستثمارية أو كفرصة للاستمتاع بثمار جهودهم الدراسية.