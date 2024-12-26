شكرا لمتابعة خبر عن منال سامر: أول إعلامية سعودية تكسر الحواجز في ملاعب كرة القدم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت الإعلامية السعودية منال سامر عن تجربتها كأول مراسلة سعودية في ملاعب كرة القدم، مشيرة إلى أن شغفها بالرياضة هو ما دفعها لدخول مجال الإعلام الرياضي.

وقالت منال: أنا دخلت الإعلام حبًا في كرة القدم. بالبداية كان البعض مستغربًا من وجودي في الملاعب، لكن بدعم الزملاء استطعت تجاوز ذلك.

وأضافت أن عملها كمراسلة في الملاعب لا تشعر معه بالتعب، لأنه بعيد عن الروتين الذي لا تحبه، موضحة: العمل الميداني بالنسبة لي ممتع؛ كل يوم أواجه تحديات جديدة، أزور أماكن مختلفة، وأتعرف على أشخاص جدد.

وأشادت منال برؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن هذه الرؤية مهدت الطريق للمرأة السعودية لدخول مجالات متنوعة، ومنها مجال الرياضة، بكل حب وشغف وثقة.