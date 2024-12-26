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منال سامر: أول إعلامية سعودية تكسر الحواجز في ملاعب كرة القدم.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدثت الإعلامية منال سامر عن تجربتها كأول مراسلة سعودية في ملاعب كرة القدم، مشيرة إلى أن شغفها بالرياضة هو ما دفعها لدخول مجال الإعلام الرياضي.

وقالت منال: أنا دخلت الإعلام حبًا في كرة القدم. بالبداية كان البعض مستغربًا من وجودي في الملاعب، لكن بدعم الزملاء استطعت تجاوز ذلك.

وأضافت أن عملها كمراسلة في الملاعب لا تشعر معه بالتعب، لأنه بعيد عن الروتين الذي لا تحبه، موضحة: العمل الميداني بالنسبة لي ممتع؛ كل يوم أواجه تحديات جديدة، أزور أماكن مختلفة، وأتعرف على أشخاص جدد.

وأشادت منال برؤية سمو ولي العهد الأمير ، مؤكدة أن هذه الرؤية مهدت الطريق للمرأة السعودية لدخول مجالات متنوعة، ومنها مجال ، بكل حب وشغف وثقة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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