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وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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