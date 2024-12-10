شكرا لمتابعة خبر عن وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 6 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.