شكرا لمتابعة خبر عن الطويهر: يحق لموظف الموارد البشرية السؤال عن الحالة النفسية للمتقدم للوظيفة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد إبراهيم الطويهر، مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه يحق لموظف الموارد البشرية أن يسأل عن الحالة النفسية للمتقدم للوظيفة.

وقال الطويهر خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “هناك أمراض نفسية للأشخاص عندما يوظفون في المؤسسة يؤثر على أداء الفريق بالكامل، لذا من واجب الموظف أن يكون على علم بذلك”.

وأضاف: “موظف الموارد البشرية عليه مراعاة حالة الارتباك التي تكون على المتقدم للوظيفة، فربما تكون أول مقابلة له، أو مر بظروف ما قبل موعد المقابلة.. ودور مسؤول التوظيف إخراج أفضل ما في الشخص المتقدم للوظيفة”.

وتابع: ” المقابلة الشخصية عبارة عن “جلسة مفاوضات” وبها مصلحة للشخصين .. ومن حق المتقدم لأي وظيفة أن يسأل أي سؤال لموظف الموارد البشرية ويفترض أن يكون ذلك المتقدم على علم وملم بكل شيء عن الوظيفة”.

وعن سؤال هل يمكن للمتقدم أن يقدم شكوي ضد موظف الموارد البشرية، قال: “هناك إدارة للتدقيق حول اختيارات موظف الموارد البشرية.. وفي حالة اختيار موظف غير مؤهل للوظيفة يتحول المسؤول للتحقيق وهذا روتين للشركات التي تسعى للحفاظ على سمعتها في السوق”.