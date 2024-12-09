شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 808 ألغام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2024م، من انتزاع 808 ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها لغم 4 ألغام مضادة للأفراد، و65 لغمًا مضادًا للدبابات، و731 ذخيرة غير منفجرة، و8 عبوات ناسفة.

ونزع فريق "مسام" ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية زنجبار في محافظة أبين، و3 ألغام مضادة للدبابات و354 ذخيرة غير منفجرة بمحافظة عدن.

وفي محافظة الحديدة، جرى نزع 3 ألغام مضادة للدبابات، و25 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الخوخة. نزع ألغام اليمن وتمكّن الفريق في محافظة لحج من نزع 4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوهط، ونزع 37 لغمًا مضادًا للدبابات و313 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب في محافظة مأرب، وفي محافظة شبوة نُزع 4 ألغام مضادة للأفراد و8 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة مبتكرة بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين و6 عبوات ناسفة مبتكرة بمديرية المظفر، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و 13 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 19 ذخيرة غير منفجرة و عبوة ناسفة واحدة مبتكرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 471 ألفًا و842 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.