إطلاق خدمة الامتثال بالتأمين الصحي للمنشآت في المملكة

أُطلقت اليوم, -في إطار الجهود المستمرة لتعزيز شمولية الرعاية الصحية في المملكة- خدمة الامتثال بالتأمين الصحي بالتعاون بين مجلس الضمان الصحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين وشركة مصدر بهدف تمكين أصحاب العمل من الالتزام بلوائح التأمين الصحي ورفع نسبة الامتثال بسهولة وفعالية.

وتوفر الخدمة أدوات متطورة تمكّن المنشآت من متابعة مستوى الامتثال بالتأمين الصحي وتحسينه، حيث تمكنهم من الاطلاع على وثائق التأمين الصحي ومعدل الامتثال وحالة الموظفين من حيث التأمين، سواء كانوا مؤمن عليهم أو غير مؤمن عليهم أو منتظرين للتغطية, كما تقدم الخدمة حلولًا تمكن صاحب المنشأة من إضافة الموظفين غير المؤمن عليهم إلى وثائق التأمين أو إلغاء التأمين عن الموظفين المستبعدين من المنشأة.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين أصحاب العمل من الالتزام بتوفير التغطية والحماية للمستفيدين من الضمان الصحي الخاص، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال التركيز على الوقاية وتشجيع تبني أنماط حياة صحية، بالإضافة إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل جاذبة تدعم الإنتاجية والاستدامة.

وقالت المدير التنفيذي للتواصل والتميز في خدمة العملاء المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي: "نعمل بالتعاون مع شركائنا على تمكين أصحاب العمل من الامتثال بالتأمين الصحي، بما يعزز التكامل بين أصحاب العلاقة ويضمن حصول مستفيدي الضمان الصحي على التغطية والحماية, وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية لدعم صحة ورفاهية المستفيدين".