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ولي العهد يلتقى ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومجموعة من كبار رؤساء الشركات الفرنسية.
جاء ذلك على هامش قمة المياه الواحدة في الرياض، اليوم الثلاثاء.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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