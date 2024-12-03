شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقى ماكرون وكبار رؤساء الشركات الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومجموعة من كبار رؤساء الشركات الفرنسية.
جاء ذلك على هامش قمة المياه الواحدة في الرياض، اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك على هامش قمة المياه الواحدة في الرياض، اليوم الثلاثاء.
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