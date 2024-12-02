شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة تدين الهجمات الإسرائيلية وتواصل دعم الشعب الفلسطيني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تعرض العمل الإنساني للخطر وتساهم في انهياره.

كما انتقد قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر على وكالة “الأونروا” ممارسة أنشطتها في إسرائيل.

وأشار الأمير فيصل إلى أن المملكة العربية السعودية لم تتأخر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، حيث تجاوزت المساعدات التي قدمتها المملكة لقطاع غزة منذ بداية الأزمة 500 مليون ريال.

كما قدمت مساعدات عينية عبر جمهورية مصر العربية بلغت أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية.