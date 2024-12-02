شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن منصة للأصول الرقمية لمجموعة البريكس والان مع تفاصيل الخبر

تخطط دول مجموعة البريكس لإطلاق منصة أصول رقمية للتسويات الداخلية عبر الحدود، وهي الخطوة التي يبدو أنها أغضبت الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر ترامب دول مجموعة البريكس، بما في ذلك الهند، من الاستعداد لزيادة بنسبة 100% في معدلات التعريفات الجمركية إذا استمرت في جهودها للحد من دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي.

وتضم مجموعة البريكس، التي كانت تتكون في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، والآن تضم أيضًا إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

صرح الرئيس ترامب أنه إذا مضت دول البريكس قدمًا في خططها لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، فإنها ستفقد فرص بيع أي من عروضها للولايات المتحدة.

في تغريدة نُشرت في الأول من ديسمبر، قال ترامب، "إن فكرة أن دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب قد انتهت. نحن نطالب هذه الدول بالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة للبريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا فإنها ستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100٪ ويجب أن تتوقع وداعًا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع ".

الجدير بالذكر أن هذا التحذير من الرئيس الأمريكي يأتي بعد أيام فقط من موافقة مجلس الشيوخ الروسي على مشروع قانون يحدد الإطار الضريبي للأصول المشفرة ، وهو ما يمثل خطوة نحو إضفاء الشرعية على العملات المشفرة في البلاد.

ومن أجل الحفاظ على نظام بيئي مشفر جيد داخل أراضيها، تخطط روسيا أيضًا لإعفاء عمال مناجم العملات المشفرة من دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) على العملات المشفرة المستخرجة ، ولم يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هذا المشروع ليصبح قانونًا بعد.

ومع ذلك، لم يصدر أي رد فعل من جانب بوتن، أو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أو الرئيس الصيني شي جين بينج، على تحذير الرئيس ترامب حتى الآن.

تفاصيل خطة البريكس بشأن العملات الرقمية

بعد جائحة كوفيد-19، نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات متتالية في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في اقتصاده المتعثر، مما أثر سلبًا على الاقتصادات الأصغر المعتمدة على الدولار الأمريكي.

بالنسبة لدول مثل الصين وروسيا، ازدادت الضغوط الرامية إلى الحد من الاعتماد على الدولار الأميركي قوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات متعددة على مواطنيها.

وفي حالة الصين، كانت المخاوف بشأن الأمن القومي فيما يتصل بالتكنولوجيا عاملاً رئيسياً، في حين أدت الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا إلى فرض عقوبات ليس فقط من جانب الولايات المتحدة بل وأيضاً من جانب دول أخرى.

ومنذ مارس 2024، بدأت مجموعة البريكس في التخطيط لشبكة دفع رقمية، مدعومة بالعملات الرقمية، ومن المتوقع أن تسهل المنصة، التي أطلق عليها مؤقتًا اسم BRICS Pay، عمليات التسوية عبر الحدود للدول المذكورة أعلاه من خلال الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

وتخطط دول مجموعة البريكس أيضًا لإطلاق نظام الدفع الداخلي هذا إلى جانب منصة مراسلة آمنة تشبه إلى حد كبير نظام سويفت الذي تستخدمه البنوك الدولية حاليًا لتسهيل الاتصالات الداخلية، ولا يزال الجدول الزمني لإطلاق هذه المنصة غير مؤكد.