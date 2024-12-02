شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

فاز زياد السيسى ، بطل سلاح السيف، بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الأفريقي للسلاح، كما فاز أيمن منير نائب رئيس اتحاد السلاح بعضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى للعبة، بينما فاز أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى بعضوية لجنة الأدوات.

ويجهز مسئولو اتحاد السلاح خطة طويلة المدى لتجهيز الثنائى زياد السيسى ومحمد حمزة لمنافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، خاصة أن كلا الثنائى كانا قريبان من تحقيق إنجاز فى باريس 2024 .

فيما فاز مدحت شكرى عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح المصرى بعضوية لجنة التسويق والاتصالات بالاتحاد الأفريقى.

سيطرت مصر على لجان الاتحاد الدولي للسلاح فى الانتخابات المقامة خلال يومى 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وفازت مصر بعضوية 9 لجان، علمًا بأن الانتخابات اجريت على 12 لجنة لتسيطر مصر على عضوية لجان الاتحاد الدولي بتواجد مصري قوي، بالإضافة لفوز عبد المنعم الحسيني بمنصب نائب الرئيس ليحقق السلاح المصري إنجازا جديدا على مستوى الإدارة يضاف إلى الإنجازات الفنية الرياضية.

وجاءت نتائج انتخابات اللجان كالتالي:

احمد سمير الميداني (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة الانضباط، دكتور محمد ابو ليله عضو اللجنة القانونية، دكتور شريف حسين عضو لجنة الانضباط، دكتور حسام الشربيني عضو اللجنة الطبية، الدكتورة أمنية حسين (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة اللعب النظيف، مهندس سامر شريف (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة الادوات، مهندس مدحت شكري (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة المبارزة و المرأة، دعاء بدر (الناقدة الرياضية) عضو لجنة الدعاية والإعلام والتسويق، الاستاذ خالد كابش (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة الرواد.