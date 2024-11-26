شكرا لمتابعة خبر عن الخطوات الأولى لصغيري ظبي ريم في محمية عروق بني معارض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد يحيط به الجمال، وثق مقطع فيديو الخطوات الأولى لصغيري ظبي ريم، أثناء تواجدهما في محمية عروق بني معارض.

ونشر حساب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المقطع على حسابه على منصة إكس وعلق: ” في مشهد يحدوه الأمل ويحيطه الجمال، صغيرا ظبي ريم يخطوان خطواتهما الأولى في محمية عروق بني معارض”.

وتابع:” تنسج قصة حياة جديدة في قلب صحراء الربع الخالي، وتؤكد نجاح جهود الحماية والحفاظ على الحياة الفطرية في ربعنا الغالي”.

وتعد محمية عروق بني معارض محمية طبيعية الواقعة في جنوب المملكة، على الطرف الغربي من صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم، وهي أول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، حيث تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 20 سبتمبر 2023.