شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متفرقة

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان.وبين أنها تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، واحتمال تكوّن الأعاصير القمعية.وأوضح المركز أن حالة الطقس تلك تشمل محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحُرّث، وأبو عريش، وصامطة، وضمد، والطوال، وأحد المسارحة، وصبيا، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة.وبيّن المركز أنها ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساءً اليوم.