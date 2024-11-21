تعاون لمكافحة جرائم الفساد

أبرم البنك المركزي السعودي «ساما» مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، مذكرة تعاون بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز آلية التعاون بشأن مكافحة جرائم الفساد المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، والمشمولة باختصاص الهيئة بما ينسجم مع النصوص النظامية والإجراءات ذات الصلة.

ووقّع المذكرة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين نظرًا لاختصاص «ساما» بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، واضطلاع «نزاهة» بممارسة مهامها واختصاصاتها لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وبما يحقق تكامل الأدوار واتساقها، للمحافظة على استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.