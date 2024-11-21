ووقّع المذكرة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، ورئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين نظرًا لاختصاص «ساما» بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، واضطلاع «نزاهة» بممارسة مهامها واختصاصاتها لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وبما يحقق تكامل الأدوار واتساقها، للمحافظة على استقرار القطاع المالي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون لمكافحة جرائم الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.