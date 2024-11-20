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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة تعيينه في منصبه

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى نافينشاندرا رامغولام، رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والرقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1841565611568034082?ref_src=twsrc%5Etfw
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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