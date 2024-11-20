شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة تعيينه في منصبه والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى نافينشاندرا رامغولام، رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء في بلاده.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والرقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1841565611568034082?ref_src=twsrc%5Etfw
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الوزراء، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والرقي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1841565611568034082?ref_src=twsrc%5Etfw