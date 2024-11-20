شكرا لمتابعة خبر عن الخطيب: رحابة السعوديين مع الأجانب ساهمت في جذب السياحة للمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن رحابة السعوديين وكرم ضيافتهم من العوامل الأساسية التي ساهمت في جعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبًا في العالم .

وقال الخطيب خلال مشاركته في منتدى المحتوى المحلي في الرياض : “العالم الشرقي والغربي يحب يكتشف الثقافة العربية، وهذا ما فعلناه في المملكة وتميزنا به لتحقيق النمو الكبير في قطاع السياحة” .

وأشار إلى أن جميع السائحين اتفقوا على شئ واحد خلال زيارتهم للمملكة وهو أن ترحيب وكرم الشعب السعودي معهم، لذلك الأجانب هم أكبر دعاية للقطاع السياحي في المملكة .

وانطلقت اليوم في الرياض النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.