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الخطيب: رحابة السعوديين مع الأجانب ساهمت في جذب السياحة للمملكة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن رحابة السعوديين وكرم ضيافتهم من العوامل الأساسية التي ساهمت في جعل المملكة واحدة من أكثر الوجهات السياحية جذبًا في العالم .

وقال الخطيب خلال مشاركته في منتدى المحتوى المحلي في الرياض : “العالم الشرقي والغربي يحب يكتشف الثقافة العربية، وهذا ما فعلناه في المملكة وتميزنا به لتحقيق النمو الكبير في قطاع السياحة” .

وأشار إلى أن جميع السائحين اتفقوا على شئ واحد خلال زيارتهم للمملكة وهو أن ترحيب وكرم الشعب السعودي معهم، لذلك الأجانب هم أكبر دعاية للقطاع السياحي في المملكة .

وانطلقت اليوم في الرياض النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار “شراكات لتنمية مستدامة”، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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