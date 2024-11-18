برنامج زمني لتفعيل الاختبارات المركزية

حدد إطار الاختبارات المركزية في إدارات التعليم نحو 4 مراحل في البرنامج الزمني لتنفيذ الاختبارات المركزية في إدارات التعليم، فيما أكد الإطار تطبيق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم الحكومي والأهلي، لقياس مستوى التحصيل الدراسي في نهاية فترة الفصل الدراسي الثالث، ولمدير عام التعليم صلاحية تطبيق الاختبارات المركزية.

معايير التقييم

أوضح الإطار، أن الوزارة حرصت على إعادة تطبيق الاختبارات المركزية، التي انطلقت في 1437، واستئناف تطبيق الاختبارات المركزية، وفق رؤية تطويرية: لتوحيد معايير التقييم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومعرفة مدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي ليساعد ذلك في رسم الخطط التطويرية التي تسهم في تحسين أداء الطلبة، وتحديد المسؤولية المشتركة بين الإدارات التعليمية العليا والمدرسة، سعيًا إلى الرفع من نواتج التعلم، مبينة أن الاختبارات من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث متوسط في نهاية الفترة الدراسية ضمن الاختبارات النهائية، وتشمل مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية).

المراحل الزمنية

01- تشكيل اللجان وبناء النماذج (من 12 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل): تشكيل اللجنة الإشرافية، ولجان «فرعية» فنية لبناء النماذج الاختبارية في المواد والصفوف المستهدفة، بناء 4 نماذج اختبارية لجميع المواد المستهدفة في ضوء جداول المواصفات «الاختبار الأساسي، نموذج بديل، الدور الثاني، بديل الدور الثاني»، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج، وتجويد جميع النماذج الاختبارية وتحكيمها، واعتماد النماذج الاختبارية وحفظها.

02- رفع النماذج على منصة «اختبار» وعملية ضمان الجودة (من 28 نوفمبر الجاري حتى 6 فبراير المقبل): إرسال بيان بأسماء فريق إدخال النماذج الاختبارية والمحكمين في نظام «اختبار» إلى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، تدريب فريق الإدخال والتحكيم على نظام «اختبار» لرفع النماذج الاختبارية وعملية التحكيم، وربطهم في نظام «اختبار»، إرسال بيانات دخول فريق إدخال النماذج الاختبارية إلى إدارات التعليم، إدخال النماذج الاختبارية في نظام «اختبار»، توزيع النماذج الاختبارية بشكل عشوائي على إدارات التعليم كمحكم خارجي، تحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى في نظام «اختبار» والمسندة من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري كمحكم خارجي، التأكد من صدق وثبات النماذج الاختبارية من خلال تطبيقها على عينة عشوائية، المراجعة النهائية واعتماد نماذج الاختبارات.

03- إرسال النماذج وتطبيق الاختبارات (من 14 نوفمبر الجاري حتى نهاية العام الدراسي): إرسال بيان بالفترة والصفوف والمواد المستهدفة في الاختبارات المركزية إلى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، وإرسال بيانات مديري المدارس المستهدفة في تطبيق الاختبارات المركزية، نشر دليل آلية دخول مديري المدارس إلى نظام «اختبار» وطباعة النماذج الاختبارية، تزويد اللجنة الإشرافية ببيانات دخول مديري المدارس على نظام «اختبار»، إرسال جدول الاختبارات النهائية الموحدة للفترة والصفوف والمواد المستهدفة، وإرسال النماذج البديلة إلى اللجان الإشرافية لتطبيقها في حال تسرب الأسئلة، ودخول مديري المدارس إلى نظام «اختبار» وطباعة النماذج الاختبارية ونماذج التصحيح وحفظها حتى يوم التطبيق، تصحيح الاختبار وفق نموذج التصحيح المعتمد، رصد النتائج في نظام نور وتحليلها بغرض تطوير الممارسات التعليمية، وإعادة تصحيح ما لا يقل عن 2% من أوراق إجابات الطلاب من مجموع المواد والصفوف المستهدفة، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة والرفع بتقرير إلى اللجنة الإشرافية، ورفع تقرير بالتغذية الراجعة إلى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.

04- ضبط الجودة (من نهاية العام الدراسي حتى بداية العام الدراسي التالي): تحليل نتائج الاختبارات وفحص الدرجات واستخراج البيانات، تحديد أوراق إجابات عشوائية من بيانات الطلاب وطلب إرسال أوراق الإجابات نسخة إلكترونية، ومراجعة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية ورفع تقرير بنتائج فحص الدرجات لإدارات التعليم، واتخاذ المعالجات اللازمة، ورفع تقرير بنتائج المراجعة والمعالجات المتخذة.

صلاحيات لمدير عام التعليم

01- اختيار فترة واحدة أو أكثر خلال العام الدراسي.

02- إعفاء المدرسة المحققة لمستوى التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية، بهدف تمكين المدرسة، وإبراز مدى نضج تجربتها.

03- استهداف صفوف معينة ومواد معينة.

أهداف الاختبارات المركزية:

01- تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفصل الدراسي.

02- تجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تقدم للطلاب.

03- رفع مستوى أداء التحصيل الدراسي للطلاب في نتائج الدراسات الوطنية والمحلية.

04- تشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية.

05- مقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب فيما يخدم تحسين نواتج التعلم المستهدفة.