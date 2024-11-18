إصدار وتجديد الإقامات يتصدر أبشر في أكتوبر

تصدرت عمليات إصدار وتجديد الإقامة منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد خلال شھر أكتوبر الماضي بـ 314.148 عملية، تلاها إصدار 231.241 تأشيرة خروج وعودة، ثم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني بـ 107.099 عملية. ونفذت المديرية العامة للجوازات 28.100 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و19.960 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و12.927 عملية في خدمة نقل الخدمات، و9.295 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النھائي، و5.217 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النھائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1.489 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.

بدل تالف

بلغ إجمالي ما نفذته منصة أبشر خلال شھر أكتوبر الماضي أكثر من 6.352.500 عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3.814.800 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 72.082 عملية تحقق من صلاحية الھوية، و46.904 عمليات تجديد لبطاقة الھوية الوطنية إلكترونيًا، و30.781 تعريفًا بفرد الأسرة، و29.714 عملية في خدمة بياناتي، و17.756 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و9.243 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الھوية الوطنية، وإصدار 5.815 سجل أسرة، و3.130 عمليات إصدار بدل تالف لبطاقة الھوية الوطنية.

تأمين المركبات

في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 113.538 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و109.955 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و73.849 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و67.414 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و65.544 تجديدًا لرخصة القيادة، و33.270 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و11.110 عمليات في خدمة إسقاط المركبات المھملة أو التالفة، و9.044 عملية في خدمات السلاح الناري، و7.655 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

وأنجزت المنصة خلال شھر أكتوبر الماضي 140.330 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 81.892 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4.275 استفسارًا عامًا عن البصمة.

عمليات بأبشر أعمال

2.537.700 عملية

1.251.018 تفويضًا داخليًا وخارجيًا

378.891 إصدارا وتجديدا للإقامة

285.665 استعلام عن المخالفات المرورية

123.534 تأشيرة خروج وعودة

73.005 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية

63.298 نقلا للخدمات

53.561 تحفّظا على نقل ملكية مركبة

38.144 تجديد رخصة سير

35.133 شھادة خلو سوابق

25.602 تمديد تأشيرة الخروج والعودة

18.157 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت