شكرا لقرائتكم خبر عن "الغطاء النباتي" يبدأ استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في متنزهات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل



وشملت قائمة المواقع المستهدف الاستثمار بها في منطقة المدينة المنورة متنزهات (البيضاء الوطني، المدينة المنورة الوطني، أبا الجود)، وتضمنت عددًا من الأنشطة الاستثمارية مثل: فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي

فرص استثمارية ودعا المركز الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب)، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لـ "رؤية المملكة 2030". الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في المتنزهات الوطنية بمنطقة المدينة المنورة؛ بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية وتعزيزًا للسياحة البيئية.وشملت قائمة المواقع المستهدف الاستثمار بها في منطقة المدينة المنورة متنزهات (البيضاء الوطني، المدينة المنورة الوطني، أبا الجود)، وتضمنت عددًا من الأنشطة الاستثمارية مثل: فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية المؤقتة، والطيران الشراعي.ودعا المركز الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب)، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لـ "رؤية المملكة 2030".