شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار وتساقط للبرد على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تكون أمطار متوسطة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات رجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً.

