شكرا لقرائتكم خبر عن 8 "نصائح" من الجوازات للمسافرين لتسهيل إجراءاتهم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجهت المديرية العامة للجوازات في المملكة نصائح للمسافرين، لتسهيل إجراءات سفرهم.
وعبر حسابها الرسمي على منصة إكس، كتبت "الجوازات": قبل سفرك تأكّد من:
- صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
- إصدار تصاريح السفر اللازمة.
- أن تكون وثيقة السفر خالية من التلف وبياناتها واضحة.
- اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.
- ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وعبر حسابها الرسمي على منصة إكس، كتبت "الجوازات": قبل سفرك تأكّد من:
- صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
- إصدار تصاريح السفر اللازمة.
- أن تكون وثيقة السفر خالية من التلف وبياناتها واضحة.
- اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.
- ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
- الهوية الوطنية تمكنك من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
- الوثائق الرقمية في "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة ويلزم إحضار الأصل.
- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى خارج المملكة.