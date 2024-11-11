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8 "نصائح" من الجوازات للمسافرين لتسهيل إجراءاتهم

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وجهت المديرية العامة للجوازات في المملكة نصائح للمسافرين، لتسهيل إجراءات سفرهم.
وعبر حسابها الرسمي على منصة إكس، كتبت "الجوازات": قبل سفرك تأكّد من:
- صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية أو 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
- إصدار تصاريح السفر اللازمة.
- أن تكون وثيقة السفر خالية من التلف وبياناتها واضحة.
- اشتراطات الدولة المراد السفر إليها.
- ألا تقل صلاحية الهوية الوطنية عن 3 أشهر عند السفر إلى دول .


- الهوية الوطنية تمكنك من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
- الوثائق الرقمية في "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة ويلزم إحضار الأصل.
- سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى خارج المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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