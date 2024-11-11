8 "نصائح" من الجوازات للمسافرين لتسهيل إجراءاتهم

- الهوية الوطنية تمكنك من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فقط. - الوثائق الرقمية في "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة ويلزم إحضار الأصل. - سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، ولا تمكن حاملها من السفر إلى خارج المملكة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع