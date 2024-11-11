شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. "الأرصاد" يوضح خريطة الأمطار على المناطق يوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد الى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

في حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والمنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.