شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سدايا" يتوج 3 فرق فائزة في منافسات "تحدّي علّام" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.