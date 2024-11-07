شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| إغلاق مؤقت لمدخل كوبري الجش الغربي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع إدارة مرور المحافظة، عن بدء أعمال تطوير وتحسين كوبري الجش، وتحديدًا الجهة الغربية المؤدية إلى طريق البدراني.



وأوضحت البلدية أنه سيتم إغلاق المدخل المؤدي إلى كوبري الجش من طريق البدراني ابتداءً من يوم السبت المقبل 7 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 9 نوفمبر 2024م، ودعت المتجهين إلى طريق الجبيل - الظهران إلى الدوران من كوبري الأوجام.

وأكدت البلدية أن هذا الإجراء المؤقت يأتي في إطار جهودها المستمرة لصيانة ورفع كفاءة الطرق ووسائل السلامة المرورية، وتحقيقًا لأعلى معايير السلامة لسكان وزوار المحافظة.