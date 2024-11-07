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مبتعث يحصد المركز الأول في مؤتمر دولي لعلاج الأوعية الدموية

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حقق د. معزي العصيمي، مبتعث مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، استشاري مشارك الأشعة التداخلية، المركز الأول في“الندوة الحية الـ 18 للعلاج الوعائي الداخلي بتقنية الإرشاد الإشعاعي «IGET18» ”بمدينة سيئول، كوريا الجنوبية 2024.
قدّم "العصيمي" ورقة بحثية بعنوان“إعادة فتح الوريد المركزي لمريض بتشوهات خلقية”«Central Vein Recanalization in a Patient with Anatomic Variation».

علاج الأوعية الدموية

ونجح الدكتور "العصيمي" في علاج مريض سبعيني يعاني من انسداد بالأوردة الجوفية العليا باستخدام الأشعة التداخلية، دون تدخل جراحي.

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وأسفر العلاج عن استعادة تدفق الدم الطبيعي وزوال الأعراض المصاحبة.
يُذكر أن د. معزي العصيمي، مبتعث من مدينة الملك سعود الطبية للحصول على زمالة تخصص الأشعة التداخلية للجسم من مستشفى Severance Hospital بكوريا الجنوبية.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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