شكرا لمتابعة خبر عن القبض على مواطن لاستخراجه تمويلاً بقيمة 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مساء اليوم، عن مباشرتها لقضية احتيال مواطن على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ ضخم بطريقة غير نظامية .

وكانت نزاهة باشرت قضية جنائية، ‎بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، وتم القبض على مواطن لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة .

وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما تم إيقاف 3 أشخاص من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم .

وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.