شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مهامها في إنقاذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر.

وعلى الفور ، قامت فرق البحث والإنقاذ ، بتقديم المساعدة لهما ونقلهما إلى موقع آمن.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.