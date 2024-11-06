شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يتحدث مع عمال بتواضع ويدعوهم للغداء على حسابه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من العمال كانوا يجلسون لتناول الغداء.

ووقف سموه بكل تواضع وتبادل معهم أطراف الحديث دون أن يعلموا أنه نجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتفاعل العمال مع حديث صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ، وقام أحدهم بتقديم مشروب لسموه فتقبلها منه، ثم تعهد لهم بأن يكون غداء اليوم التالي على حسابه.

وسعد العمال بهذه الدعوة الكريمة، ثم أخذ سموه المشروب وتناوله بكل تواضع.