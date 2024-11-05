شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

