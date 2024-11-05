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"الأرصاد" ينبّه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على منطقة حائل

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واس - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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