شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأوزبكستان تعززان التعاون في العمل الدولي المتعدد والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين السعودية وأوزبكستان

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نظيره في دولة أوزبكستان بهرام علييوف.جاء ذلك على هامش المؤتمر الرابع رفيع المستوى الخاص بعملية دوشنبيه، المنعقد في دولة الكويت.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في العمل الدولي المتعدد.هذا بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.