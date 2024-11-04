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المملكة وأوزبكستان تعززان التعاون في العمل الدولي المتعدد

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واس - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نظيره في دولة أوزبكستان بهرام علييوف.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الرابع رفيع المستوى الخاص بعملية دوشنبيه، المنعقد في دولة الكويت.

العلاقات بين وأوزبكستان

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون في العمل الدولي المتعدد.
هذا بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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