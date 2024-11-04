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"الربيعة" وسفير تركمانستان يبحثان الشؤون الإغاثية والإنسانية

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.

مساعدة المحتاجين والمتضررين

ونوّه السفير التركماني بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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