شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" وسفير تركمانستان يبحثان الشؤون الإغاثية والإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.