30 موقعا للأحوال المتنقلة

وشملت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية مناطق الشرقية ومكة المكرمة والباحة والقصيم والرياض وعسير والمدينة المنورة. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
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