حساب المواطن.. مزاولة النشاط التجاري لا يوقف الدعم بشرط واحد ويعلن موعد صرف دفعة نوفمبر

قام برنامج حساب المواطن قبل قليل بالإجابة على أحد الإستفسارات الواردة من بعض مواطني المملكة المستحقين للدعم، وكان السؤال عن مدى تأثير مزاولة النشاط التجاري على استحقاق الدعم من عدمه.

ووفق الإجابة الصادرة من البرنامج، فإن مزاولة أي نشاط تجاري لا يؤثر على الدعم المستحق، ولكن بشرط أن يتم الإفصاح عن الدخل الناتج عن مزاولة النشاط التجاري، هذا إلى جانب توافر باقي شروط البرنامج الأخرى، ويتم الإفصاح عن النشاط التجاري من خلال قيام المستفيد باختيار نوع الدخل “عوائد مالية وأعمال تجارية”، والمصدر يكون الأعمال الحرة وعوائد من السجلات التجارية.

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وحول موعد صرف دفعة شهر نوفمبر الجاري، فقد أكد برنامج حساب المواطن على أنه سيكون في موعده يوم 10 نوفمبر الجاري، دون أي تعديل على الموعد بالتأخير أو التقديم كما هو معمول به على مدار الدفعات الماضية.