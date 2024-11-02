شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توصي بري المحاصيل بعد الأمطار للحفاظ على صحة النباتات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة بضرورة ري المحاصيل والأشجار المثمرة التي تُروى بالتنقيط برية سريعة دون إضافة أسمدة، وذلك بعد انتهاء هطول الأمطار في بعض مناطق المملكة.

وتهدف هذه التوصية إلى غسل الأملاح التي قد تتراكم حول جذور النباتات، ما يساهم في منع تأثيراتها السلبية على صحة النبات ونموه.



وتأتي هذه التوصية في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوى من الظروف الطبيعية التي تشهدها المملكة مع بداية موسم الهطولات المطرية، والتي تعقب صيفاً حاراً وطويلاً.



تعزيز صحة النباتات

عادةً ما تؤدي الأمطار إلى غسل الأملاح من الطبقات العليا للتربة ودفعها باتجاه جذور النبات، ما قد يخلق بيئة غير ملائمة لنمو الجذور وتغذية النبات.

ويسهم الريّ السريع بعد الأمطار في إزاحة الأملاح بعيداً عن الجذور، ما يعزز صحة النباتات ويقلل من مخاطر الملوحة التي تؤثر على كفاءة امتصاص المغذيات.



وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ هذه التوصية البسيطة يعدّ خطوة فعّالة وضرورية للمزارعين، خاصةً في المناطق التي تعتمد على نظام الريّ بالتنقيط للمحاصيل والأشجار المثمرة.



كما أضافت أن هذا الإجراء الوقائي يسهم في تحسين جودة الإنتاج ويقلل من احتمالية تدهور التربة وزيادة ملوحتها، والتي تعدّ من التحديات الزراعية التي تؤثر على الإنتاجية الزراعية في العديد من المناطق.

وفي إطار سعيها لتعزيز الوعي الزراعي وتوفير الإرشادات المناسبة، دعت الوزارة المزارعين إلى متابعة النشرات الزراعية وتوصيات الإرشاد الزراعي، مشيرة إلى أن اتباع الإرشادات يسهم في استدامة الموارد الزراعية وتحقيق إنتاج زراعي صحي ووفير.