شكرا لمتابعة خبر عن إشادة واسعة ببلاغة وفصاحة العميد الحبابي القحطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصد العميد الركن الدكتور الحبابي بن مبارك القحطاني، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اشادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنوا عن بلاغة ترحيبه بلواء في الجيش المصري خلال مشاركته في فعالية أقيمت في أكاديمية ناصر العسكرية في القاهرة، إعجابًا واسعًا على مواقع التواصل.

‎وقال العميد الركن الدكتور الحبابي بن مبارك خلال كلمته التي ارتجلها مباشرة: سيادة اللواء، الضباط السعوديون في الأكاديمية العسكرية يرحبون بسيادتكم، باسم السعودية بلاد الملوك، ومهبط الوحي والكعبة وبيت النبي.. ونشكر سيادتكم على إقامة هذه الفعالية لأمرين، الأول لأنها تدعم التآخي والمحبة بيننا كزملاء، ونحن إخوة؛ ففي الشام أهلي وبغداد الهوى، وفي الفسطاط إخواني.

‎وأضاف: الأمر الثاني أنه تم إقامة الفسطاط والخيمة، وهو رمز عربي أصيل ورمز الكرم والضيافة والوجاهة، وبما أنك في الخيمة السعودية وفي رحاب مصر العزيزة، فأقول كما قال الشاعر المصري: تلك الرياض وهذه نجد، الشعر والتاريخ والمجد، وليس بغريب على مصر أن تحتضن مثل هذه الفعالية، فهي مهد الحضارة ومنبر الثقافة، ففيها فسطاط عمر، ومآذن المعز، وقلعة صلاح الدين.

‎واختتم قائلاً: لكم منا السلام، ولكم علينا الاحترام على هذه المكارم، وأهلاً وسهلاً باسم السعودية بلاد الملوك، ومهبط الوحي والكعبة وبيت النبي.